'Örümcek Adam' ikinci tur için oyunu kullandı

Adana'da bir kişi, 'örümcek adam' kostümü giyerek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullandı.

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'Örümcek Adam' ikinci tur için oyunu kullandı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Adana'da 26 yaşındaki Can Şaşkın, 'örümcek adam' kostümü giyerek oy kullanmaya geldi. 

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre Şaşkın, "Türkiye’de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya tarih dersi veriyoruz. Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim" dedi.

Etiketler
Örümcek Adam seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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