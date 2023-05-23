Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanlarında izlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul etmesinden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu, "Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda…" diye yazdı.
Erdoğan, seçimlerinden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosunu katıldığı canlı yayında da sahiplendi. İzlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul eden Erdoğan'a cevap, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nan geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Montajcı sahtekar" dedi.
CHP'li Kaftancıoğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda… 6 yıl önce bu fotoğrafı da Meclis kürsüsünden (yazık) kamuoyunun gündemine sokan kendisiydi. Sizlerin oyu ve benim annem de olmak üzere bütün annelerin ahı gönderecek bu montajcı, kumpasçıları…"
Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 22, 2023
6 yıl önce 👇fotoğrafı da Meclis kürsüsünden(yazık) kamuoyunun gündemine sokan kendisiydi.
Sizlerin oyu ve benim annem de olmak üzere bütün annelerin ahı gönderecek bu montajcı, kumpasçıları…#KararVer https://t.co/QLBZl1KTp1 pic.twitter.com/LPOxk9TbFf