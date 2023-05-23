Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda

Erdoğan, seçimlerinden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosunu katıldığı canlı yayında da sahiplendi. İzlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul eden Erdoğan'a cevap, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nan geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Montajcı sahtekar" dedi.

CHP'li Kaftancıoğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda… 6 yıl önce bu fotoğrafı da Meclis kürsüsünden (yazık) kamuoyunun gündemine sokan kendisiydi. Sizlerin oyu ve benim annem de olmak üzere bütün annelerin ahı gönderecek bu montajcı, kumpasçıları…"