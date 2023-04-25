Kaftancıoğlu, CHP logosuyla sahte "Apo" broşürü basanları buldu, konuyu yargıya taşıdı

Canan Kaftancıoğlu, CHP adına sahte parti broşürü ve sticker bastırıldığını açıkladı. Kaftacıoğlu, matbaanın siparişi vereni ve ödemeyi yapanı açıklamadığını söyledi.

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Kaftancıoğlu, CHP logosuyla sahte "Apo" broşürü basanları buldu, konuyu yargıya taşıdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultanbeyli'de bir matbaada CHP logosuyla “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” sözleriyle sahte parti broşürü ve sticker bastırıldığını duyurdu. 

Kaftacıoğlu, matbaanın siparişi vereni ve ödemeyi yapanı "bilmediğini" söyledi. 

Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım…" dedi. 

Kaftancıoğlu akşam saatlerinde yaptığı yeni bir açıklamada sahte broşür ve sticker bastıranların kim olduğunu öğrendiğini ancak açıklamayacağını söyledi. 

Kaftancıoğlu, "Uzaylılar değilmiş, tespit edildi:) Kim olduğunu yazmayacağım ama şaşırmadık… Varsa başka sahte logolu afiş basmayı düşünenler: Ya cesur olun kendi logonuzla basın ya da yakalanınca ağlamayın… Konu yargıda artık…" dedi. 

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Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul seçim 2023 Abdullah Öcalan
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