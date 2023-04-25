Kadıköy'de Yeşil Sol Parti'nin seçim standına polis müdahalesi: 20 kişi gözaltında

İstanbul Kadıköy'de Yeşil Sol Parti seçim standına halay çektikleri gerekçesiyle polis müdahale etti. 20 kişi gözaltına alındı.

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14 Mayıs'a sayılı günler kala partiler meydanlarda seçim çalışmalarını sürdürüyor. 

İstanbul Kadıköy'de İskele meydanında seçim standı kuran Yeşil Sol Parti, polis ablukasıyla karşı karşıya kaldı. Halay çeken partililere polisin müdahale etmesinin ardından 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Ablukaya tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Bu başkasına yapılmıyor bize karşı bu zorbalık yapılıyor. Çünkü bizden korkuyorlar. Zorbalığın karşısında nasıl durduğumuzu biliyorlar. Bir şeyi daha bilsinler. Diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Biz kazanacağız" dedi. 

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