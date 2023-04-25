Kılıçdaroğlu'ndan 'soğan' açıklaması: Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından soğan tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'ndan 'soğan' açıklaması: Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından soğan fiyatlarının fahiş şekilde artması sonrası başlayan tartışmalara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

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"Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık" diye yazdı. 

"HALKÇI OLMA MÜCADELESİ VERDİK, KAZANDIK"

Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında ise, "Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik" ifadelerini kullandı. 

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023 ekonomik kriz
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