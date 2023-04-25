Gaziantep Valisi, vali olduğunu unuttu; Erdoğan'a ve AKP'ye oy istedi

Gaziantep Valisi, AKP milletvekili adayı Abdülhamit Gül ile birlikte gezerek AKP'ye ve Erdoğan'a oy istedi.

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AKP’ iktidarı boyunca, devletin tarafsız kalması gereken kurumları bu görevlerini çoğu zaman yerine getirmedi. Bu örneklere, bir de Gaziantep Valisi Davut Gül katıldı.

AKP’nin milletvekili adayı Abdülhamit Gül ile seçim çalışmalarına katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, AKP’ye ve Erdoğan'a oy istedi.

Gaziantep’te bir toplantıda mevcut cumhurbaşkanı ve üçüncü kez aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy istenirken, Vali Gül de oradaydı.

CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Valiye tepki gösterdi.

Uçar, şunları söyledi:

Gaziantep Valisi Davut Gül AKP milletvekili adayı Abdülhamit Gül ile seçim çalışmasında AKP Genel Başkanına oy istiyor. Takdir 14 Mayıs’ta milletimizindir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Recep Tayyip Erdoğan AKP Gaziantep seçim 2023
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