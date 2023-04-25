'AKP İmralı'ya heyet gönderdi' iddiası: Demirtaş'tan Cumhur İttifakı'na dikkat çeken sözler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteci Amed Dicle’nin, “AKP, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı" sözlerini hatırlattı ve iktidara yüklendi.

Son Güncelleme:
'AKP İmralı'ya heyet gönderdi' iddiası: Demirtaş'tan Cumhur İttifakı'na dikkat çeken sözler

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demirtaş Twitter paylaşımında, HDP’nin yayın organı Yeni Yaşam gazetesinde Nezahat Doğan imzasıyla yayımlanan gazeteci Amed Dicle ile yapılan röportaja atıf yaptı.

Paylaşımda, Dicle’nin, “AKP, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı. Dolaylı olarak Kandil’le de temaslar denendi; istediklerini alamadılar” dediği hatırlatıldı.

Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Demirtaş, “Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş HDP AKP 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Ayak altına limon sürmenin etkisi! Hiç bir uzman daha önce anlatmamıştı Ayak altına limon sürmenin etkisi! Hiç bir uzman daha önce anlatmamıştı
'Devletin hafızası saat gibi çalışıyor' diyen Bahçeli, koalisyonsuz iktidara gelemediklerini unuttu Bahçeli, koalisyonsuz iktidara gelemediklerini unuttu: 'Övmek akılsızlık'
Akşener'den 'Başbakan olmayı Allah var çok istiyorum' açıklaması: 'Bir oyunuz Kemal’e bir oyunuz da Meral’e' Akşener'den Erdoğan'a 'terör' yanıtı
Yoğurtla karıştırılıp yenirse vücutta toksin bırakmıyor! Sivas'ta çok tüketiliyor Yoğurtla karıştırılıp yenirse vücutta toksin bırakmıyor! Sivas'ta çok tüketiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı Kritik iki ilin anket sonuçları paylaşıldı: AKP'nin kalesinde son durum şaşırttı
Area Araştırma'nın son anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor Son seçim anketi: İnce'nin oyları eridi, Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
Altını olanlar dikkat! Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı Seçimlerden sonra altının yükseleceği rakamı açıkladı
Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret zammı için rakam ve tarih netleşti! Asgari ücret zammı için rakam ve tarih netleşti!
Fatih Altaylı verileri yayınladı: 'Yeni iktidarın da çok işine yarayacaktır' Fatih Altaylı verileri yayınladı: 'Yeni iktidarın da çok işine yarayacaktır'