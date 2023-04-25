'AKP İmralı'ya heyet gönderdi' iddiası: Demirtaş'tan Cumhur İttifakı'na dikkat çeken sözler
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteci Amed Dicle’nin, “AKP, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı" sözlerini hatırlattı ve iktidara yüklendi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Demirtaş Twitter paylaşımında, HDP’nin yayın organı Yeni Yaşam gazetesinde Nezahat Doğan imzasıyla yayımlanan gazeteci Amed Dicle ile yapılan röportaja atıf yaptı.
Paylaşımda, Dicle’nin, “AKP, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptı ve kendi istedikleri cevabı alamayınca tecrit ağırlaştırıldı. Dolaylı olarak Kandil’le de temaslar denendi; istediklerini alamadılar” dediği hatırlatıldı.
Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Demirtaş, “Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” dedi.
Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce?— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 25, 2023
İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan.
Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum. pic.twitter.com/eqam14o6JG
Kaynak: Gerçek Gündem