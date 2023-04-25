Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştireceksiniz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Eskişehir'de Sıhhiye Meydanı'ndaki Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de yurt sorunundan barınma sorununa, çocukların beslenme sorunundan ev hanımlarının sorunlarına kadar birçok konuda vaatlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye ABB Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

Yavaş'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

14 Mayıs’tan sonra asıl biz sizlerle gurur duyacağız inşallah. Mitinglere gidiyoruz konuşuyoruz ama en zor konuşmalarımızdan biri burada olacak. Çünkü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı bizim ustamız.

Bunların mantığı şu seçime girmek serbest, kazanmak yasak.

Eskiden zorla sökülen T.C. tabelalarını taktık. "İstanbul giderse Kudüs gider, İstanbul giderse Mekke gider, Mursi mi Sisi mi? Binali mi Sisi mi?" Böyle dediler öyle değil mi? Ekrem Bey 800 bin oy farkla ders verdi. Ne Mekke düştü ne Kudüs düştü, onlar Sisi’yle el sıkıştılar.

Dediler ki Mansur Yavaş gelecek, sayaçları PKK’lılar okuyacak diyerek vatandaşı korkutmak için bunları söylediler. Şimdi de aynısını söylüyorlar. “Biz gidersek ülke bölünür.” Bu ikiyüzlü bir siyasettir.

Bu ülkede bebek katilini cezaevinden çıkaracak hiçbir güç yoktur. Bu ülkede eli kanlı teröristleri afla çıkaracak hiçbir güç de yoktur. O zaman niye iftira atıyorsunuz?

Artık nefret siyaseti bitecek. Korku siyaseti bitecek. Çok daha iyi yönetimler gelecek.

Seçildik rozetimizi çıkardık, ayrım yapmadan kimin ne ihtiyacı varsa ona el attık. Her nedense bu arkadaşlar oralarda bizleri görmüyor. Ama oralardaki halk bizleri görüyor.

Bundan sonra hükümet de açık ihaleler yapacak. Rekabeti sağlayacak.

Alışmışlar, her seçim ‘beka.’ Seçim biter ‘beka’ da biter. Ülkedeki mülteciler bekamızı tehdit ediyor. Ülkemizdeki pahalılık bekamızı tehdit ediyor. İddia ediyorum, en büyük beka sorunu, bu iktidarın kendisi haline geldi.

Kötü giden hiçbir şey bunların üstüne yapışmıyor.

Gençlere asalak deniyor, öyle mi? Madem bu gençlere iş bulamayacaktınız Türkiye’nin her yerine bu kadar üniversiteyi niye açtınız? Gençler iş beğenmezmiş. Öyle bir şey yok. Türkiye’de gençler alnının terinin karşılığını alamıyor. Patronlar onları yok parasına çalıştırıyor. Elektriğe gelen zamlara patronun gıkı çıkmıyor.

Nefret siyasetinden bıktık, azarlanmaktan bıktık. Mutlaka bu değişime ihtiyaç var.

Benim bildiğim iyi Müslümanın ağzından bal damlar, hiç kimseye hakaret etmez ve yalan söylemez.

İnşallah Millet İttifakı olarak birleşe birleşe kazanacağız. Kavga etmek yerine yan yana geleceğiz. İnşallah 13. Cumhurbaşkanımızı Çankaya Köşkü'ne oturacağız.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜDE

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’yi barıştıracağız. Kucaklaşayacağız. Hep beraber kucaklaşacağız. Herkesin aşının, işinin olduğu, herkesin işine huzurla gittiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunları söylediğim zaman parayı nereden bulacaksın diyorlar.

Sen, Beşli Çetelere bulurken para var, vatandaşa gelince para yok. Onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim.

Gençler, rakamı çıkardım. 44 bin 648 genç Eskişehir’de ilk kez sandığa gidecek. Dersimize iyi çalışıyoruz değil mi? 44 bin 648 gence sesleniyorum. Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirin.

Cumhurbaşkanlığımızda göreceksiniz en rahatlıkla beni eleştireceksiniz. Gerçek anlamda bir demokrasi olacak. Göreceksiniz.

Bakın demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Biz birinci turda birinci seferde bitirmek zorundayız. Yani beraber. Onun için güzel bir sloganımız var. “Birleşe birleşe kazanacağız”. Ve Türkiye’de yeni bir tarih yazacağız. Buna inanmanızı isterim.

Artık Mısır’daki sağır sultan da bunu duymuştur. Demokrasi etrafında hepimizin kazanması lazım. Çünkü büyük sıkıntıları hep beraber çekiyoruz. Bu sıkıntılardan hepimizin kurtulması lazım.

Bakın Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks olmaya başladı. Bu ülkede saman sorunu var mıydı? Saman dış ülkelerden geliyor. Eti, arpayı, yulafı dışarıdan getiriyorsun. Bizim çiftçi nasıl gelişecek. Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet etmez.

Biz kendimiz üretmeliyiz. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV’siz KDV’siz vereceğiz.

Her şeyin dışarıdan gelmesi, toplumun fakirleşmesi demektir. Hepimiz fakirleştik.

Gençlere sözüm var. Türkiye’de bütün coğrafyalarda yurt sorununu çözeceğiz. Anneler babalar çocuklarını üniversiteye güven içinde göndereceksiniz. Beşli Çetelere hizmet edenleri alıp, halka hizmet edenleri oraya getirmeliyiz.

"22 YILDIR KİRA SORUNUNU ÇÖZEMEDİLER"

TOKİ niye kuruldu? Kira sorununu çözmek için. İnsanlar pahalı değil, ucuz ve yaşanabilir evlere kavuşsun diye kuruldu. 22 yıldır kira sorununu çözemediler. Şimdi insanlar ev sahibinin istediği kirayı ödeyemediği için davalar açılmaya başladı.

Ev sorununu çözmenin 1. Yolu yabancıya ev satmayacaksın. Bizim insanımız 400 bin doları nereden bulacak? O parayı Bay Kemal bulacak herkes, ev sahibi olacak.

Onlar çetelere çalışıyorlar, yabancılara çalışıyorlar. TOKİ lüks konut yapmayacak. Adı üstünde toplu konut yapacak. Asıl işlemine döndüreceğiz.

Kızılay çadır satmayacak, kan satmayacak. Eskiden olduğu gibi zor günlerimizde yanımızda olacak.

SURİYELİLERİ 2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ

Suriyeli kardeşlerimiz. Onların kendi evlerine dönmelerini istiyor musunuz? Ben AKP ve MHP’ye oy veren vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sınırlar neden korunmuyor. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var. Neden çaba harcamadınız.

Al sığınmacıların hepsini Saray’a yerleştir kardeşim. Hatay’ın nüfusu değişecek. Bizim çocuklarımız iş bulamıyor.

Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde, ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Yollarını, okullarını, kreşlerinin hepsini AB fonlarıyla yapacağız.

"İŞSİZLİK DÜNYANIN EN ACIMASIZ ALANIDIR"

Gelir düştükçe, insanlar elektrik paralarını ödeyemiyorlar. İşsizlik oldukça insanlar doğalgaz, su paralarını bile ödeyemiyorlar. Evlerde baba ile oğul birbirlerinin yüzlerine bakamaz noktaya geldiler. Bu soruna çözüm üretmemiz lazım.

İşsizlik dünyanın en acımasız alanıdır. İşsiz kalan insan her türlü soruna açık demektir.

Sizin yani gençlerin bu ülkede rahat yaşayabilmeleri, bu kentte huzur içinde yaşayabilmeleri için her türlü alanda yatırım yapacağız.

Savunma sanayisi üzerinden bizi suçlamaya çalışıyorlar. Savunma sanayisi politik bir mesele değildir. BU konuda ilk ve en önemli adımı atan rahmetli Ecevit ve rahmetli Turgut Özal’dır.

Bunlar İHA’ları sökecekler kaldıracaklar diye propaganda yapıyorlar. Senden çok daha iyisini yapacağız.

Katarlılara sattığın tank palet fabrikasını geri alacağız.

Hastanesi olmayan tek ordu TSK’dir. Başta GATA olmak üzere, bütün askeri hastaneleri açacağız yine şanlı ordumuza teslim edeceğiz.

Süleymanşah Türbesi’ni kaçırdılar. Bayrağımızı oraya da götüreceğim.

Sizin seçeceğiniz cumhurbaşkanı hiçbir gücün karşısında diz çökmeyecektir. 34 askerimiz Rusya tarafından şehit edildiği zaman, sizin seçtiğiniz Cumhurbaşkanı Putin’in kapısında beklemeyecektir.

O nedenle bize birileri kalkıp da milliyetçilik dersi vermesin. Altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Vatan ve bayrak bizim için kırmızı çizgidir. Onlar ayrıştırdılar, biz birleşeceğiz.

Aile destekleri sigortasına da geleyim. Ev hanımları, acıyı en çok çeken kadındır fakir ailelerde. Anne çocuğun beslenme çantasına koyacak bir şey bulamıyorsa, anne büyük dram yaşar.

Kadın ezilmemeli toplumda. Bunu söylediğimde, bazı kadın kardeşlerimiz dediler ki "Acaba katılım bankalarında bize altın hesabı açılabilir mi? Onlara dedim, "Sözüm söz, katılım bankalarındaki hesaplarınızda ister altın alırsınız, ister para olarak alırsınız."

Okula giderken, beslenme çantalarına son. Bay Kemal geldiğinde bütün çocuklar okullara karnı doyarak gidecekler ve akşam evlerine huzur içinde dönecekler.

Karanlığın sonunda güneş doğacak, güneşi beraber doğuracağız. Hepinize en içten duygularımı sunuyorum. Bizim Ekrem Başkan'ın çok güzel bir sloganı var. Her şey çok güzel olacak. İnanın karanlığa son vereceğiz, inanın bu ülkeye aydınlık, barış gelecek.

Kaynak: Gerçek Gündem