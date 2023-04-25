Bahçeli'den büyük gaf: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Niğde'deki konuşmasında gaf yaptı. Bahçeli, HDP diyeceği yerde MHP diyerek "MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu ile aynı çizgidedir" dedi. 

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14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kalırken partiler mitingleri sürdürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de birçok ilde miting yaparken farklı matematik hesaplarıyla gündeme gelmeyi ihmal etmiyor. 

Bu kez de Niğde'de partililere seslenen Bahçeli, beklenmeyecek bir gafa imza attı. Her konuşmasında Millet İttifakı partilerini PKK ile işbirliği yaptığını, HDP ve Yeşil Sol Parti'nin terör örgütü uzantıları olduğunu iddia ediyor. 

MHP lideri, Niğde'deki konuşmasında yine art arda ithamlarda bulunurken HDP diyeceği yerde MHP dedi. Bahçeli, "MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu ile aynı çizgidedir" dedi. 

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