İYİ Parti Sözcüsü Zorlu oyunu kullandı: Yürekten inanıyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Ankara’da kullandı.

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu oyunu kullandı: Yürekten inanıyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yenimahalle’de bulunan Kürşad Bey İlkokulu’nda 2266 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Zorlu, oy kullandığı sandıkta görevli kadınların Anneler Gününü kutlamasının ardından okul önünde basın mensuplarına bulunduğu açıklamada, “Geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir seçim günündeyiz. İnşallah katılım oranı çok yüksek olacak. Kazasız, belasız, sorunsuz ve huzur içerisinde bir seçim ortamının tamamlanmasını diliyorum. Bugün ayrıca Anneler Günü. Tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. İnşallah yarından sonra da ülkemizin yönetimine bir anne eli ve şefkati değeceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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