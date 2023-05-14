Oy kullanan Sezen Aksu: Katla katla bitmedi

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Aksu'nun hayranları okul çıkışında anneler gününü kutladı.

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Oy kullanan Sezen Aksu: Katla katla bitmedi

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi.

Sırada bekleyenler Aksu'yla fotoğraf çektirip imza aldı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatana millete hayırlı olsun, hep öyle denir ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun" diye konuştu. Oy kullanmak için okula gelen bir kişi sanatçıya çiçek vererek anneler gününü kutladı. Hayranına sarılarak öpen Aksu daha sonra okuldan ayrıldı.

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Sezen Aksu seçim 2023
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