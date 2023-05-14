Abdullah Gül, oyunu Beykoz’da kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz’da bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu’nda kullandı. Gül, "Huzur, barış içerisinde, saygı içerisinde seçim ortamının tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Abdullah Gül, oyunu Beykoz’da kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül, oylarını Beykoz’da bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu’ndaki 1140 nolu sandıkta kullandı.

Görevlilere kolaylıklar dileyen Gül çifti, daha sonra oylarını kullandı. Okul çıkışında konuşan Abdullah Gül, seçimlerin neticelerinin millet için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Demokrasilerin en önemli anı millet iradesine başvurulduğu zamanlardır. Türkiye’de de dönem dönem vakit geldiğinde milletin iradesine başvurulur. Vatandaşlık görevimizi bu şekilde yaptık. İnşallah neticeler milletimiz için hayırlara vesile olur. Huzur, barış içerisinde, saygı içerisinde seçim ortamın tamamlanmasını temenni ediyorum. Her şeyin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Abdullah Gül
Oy kullanan Sezen Aksu: Katla katla bitmedi Oy kullanan Sezen Aksu: Katla katla bitmedi
Kulis: Muhalefet, Erdoğan'ın ani bir kararla Ankara'ya geçmesini nasıl yorumladı? Kulis: Muhalefet, Erdoğan'ın ani bir kararla Ankara'ya geçmesini nasıl yorumladı?
Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?