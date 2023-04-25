Akşener'den 'Başbakan olmayı Allah var çok istiyorum' açıklaması: 'Bir oyunuz Kemal’e bir oyunuz da Meral’e'

GERÇEK GÜNDEM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla Balıkesir'de yurttaşlarla bir araya geldi.

14 Mayıs seçimi öncesinde konuşan Akşener, “Bir oyunuz Kemal’e bir oyunuz da Meral’e. Başbakan olmayı Allah var çok istiyorum, bedavadan olmaz, oylarınızla olur” dedi.

Akşener, Hizbullah’ı terör örgütü görmeyen Hüda Par’ın da yer aldığı Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. Akşener, “Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan'ın katilleri var, Terör örgütleriyle sen el elesin” diye konuştu.

Akşener’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Başbakan Meral diye bağırıyorsunuz, ben de Allah var başbakan olmayı çok istiyorum ama bedavadan olmaz. Oylarınızla olur, İYİ Parti’yi birinci parti yaparsanız olur. Herhangi bir şahısla veya gruplarla pazarlık yapacak bir tip değilim ben. Elbette helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum.

Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan, her şeyi iki dudağının arasına bağlamış tek adam sistemi, ucube sistem; diğer tarafta ise yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü uygulamayı söz veren ve bunu uygulayacak olan Millet İttifakı… Bir tarafta şu meydanlara çıkıp hiç utanmadan yalan söylemeyi, iftira atmayı marifet haline getirmiş Recep Bey… Arkadaşlar biz ‘yuh’ demeyiz, gereğini yaparız; ben gereğini yapıyorum, siz de sandığa gidip gereğini yapın. Bakın bu iftiraların anlamı ne biliyor musunuz; tarzan zorda! Önce aynaya bak muhterem; senin sol elinde PKK var, sağ elinde Hizbullah var! Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan’ın katilleri var! Terör örgütleriyle sen el elesin! O yalanlar, suratlarına oylarınızla Osmanlı tokadı gibi yansıyacak.

Birbirimize düşürülüp, iftiralarla, şapkalarını sallayıp, ceketlerini asıp oy aldılar. Ama artık 31 Mart seçimlerinden sonra her şey değişti. Bu arada bugün Mansur Yavaş Bey ile gelecektir buraya, onun da çok selamları var size. Hatırlayın, Mansur Bey seçildiği takdirde Ankara’nın o faturaları PKK’lılar getirecekti hani, getir mi? DHKP-C'liler okuyacaktı faturaları... Böyle bir şey oldu mu olmadı? Balıkesir bir tarım şehri. Mansur Bey, Ankara’nın çiftçisine 4,5 milyar TL para kazandırdı. Çünkü Mansur Bey çalmadı, çaldırmadı, adam kayırmadı, akrabalarını korumadı. Milletin parasını millete tekrar iade etti. Hizmet olarak götürdü. Dinozor meraklısı bir arkadaş var Ankara’da, niye dinozora takık? Tam 801 milyon dolar para harcamışlar o parka. Garibim dinozorlardan teller çıkmış. 16 milyar lirayı harcamışlar, üç kişi almış. 16 milyar lira Ankara’ya harcanmış olsaydı Ankara ne olurdu? Ya da Balıkesir’de? Genç çocuklarımızın KYK borçları ödense ne olurdu?

'100 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ'

Balıkesir’de, Ankara’da fabrikalar yapılsaydı ne olurdu? Balıkesir’de 50 bin insan kayıtlı işsiz. Utanın be utanın. Abdullah Öcalan’la akraba gibi olan sensin be! Bizim Mehmet diyorsun. Biz bu yün yumaklarına takılmayacağız. 15 Mayıs’ta inşallah İYİ Parti birinci parti, sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren bir ay içerisinde 100 bin öğretmen atacağız. 15 Mayıs’ta inşallah İYİ Parti birinci parti, sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren bir ay içerisinde 100 bin öğretmen atayacağız, derhal. Çiftçinin ektiği bütün ürünlerin öncelikle taban fiyatını açıklayacağız. Bütün kredilerinizi yeniden yapılandırıyoruz. Diyelim ki çoban tuttunuz, çobanın SSK, Bağkur primi devlet olarak biz ödeyeceğiz. 3600 ek gösterge büyük bir haksızlık oldu, onları düzelteceğiz. 3600’ü sizden öğrenip ben söyledim. Seçime gidince gitti. EYT’de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz.

Mülakatı kaldırıp bu üçkağıtlara son vereceğiz. Allah beni size karşı utandırmasın. En düşük emekli maaşı 7.500 lira oldu o da yeni yatacak. Bu arada 5500 liraydı. Emekli maaşlarının artırılmasının sebebi biziz. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız, doğrusu budur. Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Köy okullarını açacağız. Öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi gidecek o köye. Havza bazlı tarım yapacak. Türkiye’yi bir hendek ülke yaptılar, Suriyeli kardeşlerimizin tamamı iki yıl içinde memleketlerine gidecek. 14 Mayıs akşamı Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına teşekkür edip emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu da makamına alkışlarla oturtacağız. Eğer benim partimi birinci parti çıkarırsanız elbette ki Başbakan olacağım."

Kaynak: Gerçek Gündem