İşte CHP'den aday gösterilmeyen ünlüler

CHP'den liste dışı kalanlar arasında ünlü isimler de yer alıyor. Candan Erçetin, Filiz Taçbaş, Onur Akın ortak listeye giremedi.

İşte CHP'den aday gösterilmeyen ünlüler

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye kontenjan verilen CHP listesinde dikkat çeken isimler var. CHP'nin ortak listesinde liste dışı kalan isimler ve listede yer alan isimler sosyal medyanın gündeminde.

CHP listeleri gündemdeyken liste dışı kalan ünlü isimler de bulunuyor.

Sanatçı Candan Erçetin CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu ancak listelerde yer almadı. Yine aynı şekilde Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu ancak o da listede yoktu.

Türkücü Onur Akın ve oyuncu Filiz Taçbaş da listelerde yer almayan ünlü isimler arasında bulunuyor.

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