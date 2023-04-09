Melih Gökçek'in oğlu da AKP'den aday oldu

AKP 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Yeni isimlerin yer aldığı listede 3 dönem kuralı uygulanırken Melih Gökçek'in oğlunun da AKP'den aday olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Melih Gökçek'in oğlu da AKP'den aday oldu

AKP’den aday olmak isteyen Melih Gökçek’in talebi reddedilirken, oğlu Osman Gökçek’in Ankara’dan aday yapıldığı öğrenildi. Haber Melih Gökçek sosyal medya hesabından duyurdu.

Melih Gökçek yaptığı paylaşımda; ''Oğlum Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden Ak Partimizden milletvekili adayı oldu… Oğlumu Ankara mv adaylığına layık gören Sn Cumhurbaşkanı’mıza, genel merkez yetkililerine ve Ak Parti Ankara il yönetimine teşekkür ediyorum. İnşaallah Osman’ın hayırlı hizmetlere imza atacağına inancım tamdır'' ifadelerini kullandı.

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