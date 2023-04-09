'3 dönem' kuralına takılan Meclis Başkanı'ndan adaylara başarı dileği

AKP’nin '3 dönem' kuralı nedeniyle aday gösterilmeyen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekili adaylarına başarı diledi.

'3 dönem' kuralına takılan Meclis Başkanı'ndan adaylara başarı dileği

TBMM Başkanı Mustafe Şentop, AKP’nin '3 dönem' kuralı nedeniyle aday gösterilmedi. 

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmalarının ardından Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Şentop şu ifadeleri kullandı:

“28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için aday olan tüm isimlere seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Millî iradenin ve demokrasinin kalbi Gazi Meclisimizin yüce çatısı altında görev yapan ve yeni dönemde aday olmayan tüm milletvekillerimize de yaptığı çalışmalar ve sağladıkları katkılar için gönülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Temennim odur ki, seçim süreci; sağduyu ve demokratik olgunluk içinde tamamlansın.”

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