Ali Babacan'dan ilk mesaj: 14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak

Millet İttifakı’nda bulunan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçim iş birliği kapsamında CHP adı altında ortak liste ile seçime girme kararı verdi.

İş birliği kapsamında DEVA Partisi’nden 25 kişi CHP listelerinden aday gösterildi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan milletvekili adaylarını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak, "Ülkemiz için, partimiz için, ittifakımız için hayırlı olsun. Aday olan tüm arkadaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. 14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak" dedi.

Milletvekili adaylarımız; ülkemiz için, partimiz için, ittifakımız için hayırlı olsun.



Aday olan tüm arkadaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza seçim çalışmalarında başarılar diliyorum.



14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak. pic.twitter.com/4rDKy4qhGh — Ali Babacan (@alibabacan) April 9, 2023

Aday listesinde DEVA yöneticileri Sadullah Ergin, İdris Şahin, Burak Dalgın, Elif Esen, Hasan Karal, Evrim Rızvanoğlu, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Selma Aliye Kavaf, Mehmet emin Ekmen, Cem Avşar, Doğa Şanlıoğlu yer aldı.

CHP listelerinden aday gösterilenlerin tam listesi ve aday oldukları kentler şöyle:

Adana 4. sıra Sadullah Kısacık

Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin

Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin

Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın

Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu

Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız

Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak

Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya

Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan

İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen

İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal

İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rizvanoğlu

İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz

İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu

İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen

Kahramanmaraş 2. Sıra İrfan Karatutlu

Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy

Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf

Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen

Siirt 1. Sıra Umut Dayanan

Sivas 2. Sıra Serdar İnce

Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz

Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar

Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz

Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu