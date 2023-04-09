Ali Babacan'dan ilk mesaj: 14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak
DEVA Partisi’nden 25 isim CHP listelerinden aday gösterildi. DEVA lideri Ali Babacan, hayırlı olsun mesajı paylaşarak partililere başarılar diledi.
Millet İttifakı’nda bulunan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçim iş birliği kapsamında CHP adı altında ortak liste ile seçime girme kararı verdi.
İş birliği kapsamında DEVA Partisi’nden 25 kişi CHP listelerinden aday gösterildi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan milletvekili adaylarını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak, "Ülkemiz için, partimiz için, ittifakımız için hayırlı olsun. Aday olan tüm arkadaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. 14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak" dedi.
Milletvekili adaylarımız; ülkemiz için, partimiz için, ittifakımız için hayırlı olsun.— Ali Babacan (@alibabacan) April 9, 2023
Aday olan tüm arkadaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza seçim çalışmalarında başarılar diliyorum.
14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak. pic.twitter.com/4rDKy4qhGh
Aday listesinde DEVA yöneticileri Sadullah Ergin, İdris Şahin, Burak Dalgın, Elif Esen, Hasan Karal, Evrim Rızvanoğlu, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Selma Aliye Kavaf, Mehmet emin Ekmen, Cem Avşar, Doğa Şanlıoğlu yer aldı.
CHP listelerinden aday gösterilenlerin tam listesi ve aday oldukları kentler şöyle:
Adana 4. sıra Sadullah Kısacık
Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin
Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin
Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın
Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu
Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız
Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak
Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya
Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan
İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen
İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal
İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rizvanoğlu
İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz
İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu
İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen
Kahramanmaraş 2. Sıra İrfan Karatutlu
Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy
Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf
Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen
Siirt 1. Sıra Umut Dayanan
Sivas 2. Sıra Serdar İnce
Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz
Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar
Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz
Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu