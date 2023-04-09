CHP listesinde 25 DEVA, 24 Saadet, 19 Gelecek'ten aday

Millet İttifakı’nda DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçim iş birliği kapsamında CHP adı altında ortak liste ile seçime girme kararı verdi. İş birliği kapsamında 25 Deva Partili, 29 Gelecek Partili siyasetçi CHP listelerinden aday gösterildi.

SADULLAH ERGİN DE LİSTEDE

14 Mayıs seçimlerine ortak liste ile katılma kararı alan DEVA Partisi’nden 25 kişi CHP listelerinden aday gösterildi. Aday listesin DEVA yöneticileri Sadullah Ergin, İdris Şahin, Burak Dalgın, Elif Esen, Hasan Karal, Evrim Rızvanoğlu, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Cem Avşar, Doğa Şanlıoğlu yer aldı.

CHP listelerinden aday gösterilenlerin tam listesi ve aday oldukları kentler şöyle:

- Adana 4. sıra Sadullah Kısacık

- Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin

- Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin

- Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın

- Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu

- Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız

- Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak

- Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya

- Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan

- İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen

- İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal

- İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rizvanoğlu

- İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz

- İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu

- İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen

- Maraş 2. Sıra İrfan Karatutlu

- Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy

- Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf

- Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen

- Siirt 1. Sıra Umut Dayanan

- Sivas 2. Sıra Serdar İnce

- Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz

- Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar

- Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz

- Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu

SERAP YAZICI, SEMA SİLKİN ÜN, SELÇUK ÖZDAĞ, SELİM TEMURCİ...

Gelecek Partisi’nden CHP listelerinde 19 aday yer aldı. Genel merkez yöneticileri Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Kani Torun, Yeşim Karadağ, Sema Silkin Ün, Selim Temurci, Doğan Demir, Selçuk Özdağ, Ömer Ünal dikkat çeken isimler oldu.

CHP listelerinden aday gösterilenlerin tam listesi ve aday oldukları kentler şöyle:

- Ankara 1. Bölge Nedim Yamalı 5. Sıra

- Antalya 4. Sıra Serap Yazıcı Özbudun

- Bursa 2. Bölge 2. Sıra Kani Torun

- Bursa 1. Bölge 6. Sıra Alpaslan Yıldız

- Çanakkale 3. Sıra Yeşim Karadağ

- Denizli 3. Sıra Sema Silkin Ün

- İstanbul 1. Bölge 10. Sıra Selim Temurci

- İstanbul 2. Bölge 7. Sıra İsa Mesih Şahin

- İstanbul 3. Bölge 8. Sıra Doğan Demir

- İstanbul 3. Bölge 15. Sıra Fevzi Donat

-İzmir 2. Bölge 7. Sıra Mustafa Bilici

- Kayseri 4. Sıra Zülküf Arslan

- Kocaeli 5. Sıra Serap Çakır

- Konya 2. Sıra Hasan Ekici

- Konya 4. Sıra Ömer Ünal

- Muğla 4. Sıra Selçuk Özdağ

- Samsun 3. Sıra Mustafa Yeşilyurt

- Şanlıurfa 4. Sıra Abdullah Yeşil

- Şırnak 1. Sıra Nızar Ökten.

SAADET PARTİSİ’NDEN 24 ADAY

Saadet Partisi yöneticileri ve il başkanlarının aralarında bulunduğu 24 siyasetçi CHP listelerinden aday gösterildi. Genel Başkan Yardımcıları Birol Aydın, Fatih Aydın, Şerafettin Kılıç, Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez’in de aralarında bulunduğu siyasetçilerin aday gösterildikleri il ve sıraları şöyle oldu:

- Afyon 2. Sıra Fatih Aydın

- Ankara 3. Bölge 3. Sıra Mesut Doğan

- Antalya 5. Sıra Şerafettin Kılıç

- Bingöl 1. Sıra Serdar Atalay

- Bursa 1. Bölge 3. Sıra Mehmet Atmaca

- Çorum 4. Sıra Seyit Ahmet Güher

- Diyarbakır 3. Sıra Abdurahman Ergin

- Elazığ 2. Sıra Abdullah Akın

- Erzurum 2. Sıra Murat Ozan

- Gaziantep 9. Sıra Mehmet İslam

- Hatay 4. Sıra Necmettin Çalışkan

- Isparta 3. Sıra Hüseyin Yıldızhan

- İstanbul 1 Bölge 5. Sıra Birol Aydın

- İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Mustafa Kaya

- İstanbul 3. Bölge 7. Sıra Bülent Kaya

- Kastamonu 2. Sıra Kadir Yalçın

- Kayseri 2. Sıra Mahmur Arıkan

- Kocaeli 3. Sıra Hasan Bitmez

- Kütahya 2. Sıra Ahmet Sunar

- Ordu 3. Sıra Ahmet Toklucuoğlu

- Rize 3. Sıra Muhammet Yıldız

- Sakarya 7. Sıra Ali Fethi Gürler

- Samsun 2. Sıra Mehmet Karaman

- Şanlıurfa 8. Sıra Abdullah Direk.