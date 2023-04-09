Sezen Aksu’dan TİP’e seçim şarkısı: 'Karşıyım'

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.

Son Güncelleme:

Türkiye İşçi Partisi, “Halkın Kırmızı Çizgileri” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı.

Erkan Baş: Sevgili Barış yoldaşım dedi ki; Hatay'da Can çıkacak Can, gurur duyuyoruz onunlaErkan Baş: Sevgili Barış yoldaşım dedi ki; Hatay'da Can çıkacak Can, gurur duyuyoruz onunlaSeçim

Partinin seçim şarkısı ise müzisyen Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Bana sakın anlatmayın inanmıyorum
Bu ezbere bu demode cümlelere
Beni ikna edemiyor hiçbir cevap
Hiç aldırmıyorum bu gülmelere

Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?

Hadi versinler hadi cezamı razıyım
Hür doğdum hür öleceğim
Ya efendisi olacağım kendi hayatımın
Ya bu yerden gideceğim

Karşıyım her şeye karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?
Karşıyım alayına karşıyım var mı?
Rabbim adaletin bu kadar mı?

Atın ölümü arpadan hadi gelin arkadan
Yarı yolda bırakan taş olsun
Aşk yoksa eğer imzan batsın
Karılar kocalar boş olsun

Gelemem dolduruşa hepi topu üç kuruşa
Tav olan olana bir daha kül yutmam
Dünya halini de anlar bi üzülürüm ama
Vallahi billahi kin tutmam.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA SEÇİM KAMPANYASINDA SEZENA AKSU VAR

Sezen Aksu'nun Tuana isimli şarkısı da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılmıştı. 

Etiketler
Seçim 2023 Türkiye İşçi Partisi - TİP
Son Güncelleme:
Aracı olan herkesi ilgilendiren düzenleme! Artık zorunluluk yok.. Aracı olan herkesi ilgilendiren düzenleme! Artık zorunluluk yok..
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor.. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece dudak uçuklatan bir hediye aldı! Fiyatı duyan şaşırıyor..
'3 dönem' kuralına takılan Meclis Başkanı'ndan adaylara başarı dileği '3 dönem' kuralına takılan Meclis Başkanı'ndan adaylara başarı dileği
Ali Babacan'dan ilk mesaj: 14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak Ali Babacan'dan ilk mesaj: 14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak
ÇOK OKUNANLAR
Zafer Partisi'nin milletvekili adaylarının tam listesi Zafer Partisi'nin adayları belli oldu; Liste YSK'da
'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu' 'İnce'nin adaylık ısrarı Cumhur İttifakı'nı başlarda sevindirdi, sonra sıkıntı oldu'
İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi İşte CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi
İsim isim belli oldu: İşte CHP listelerinden aday olan Saadet Partililer İsim isim belli oldu: İşte CHP listelerinden aday olan Saadet Partililer
Gelişmeler gün boyu Gerçek Gündem'deydi: İşte CHP listelerinde dikkati çekenler Gelişmeler gün boyu Gerçek Gündem'deydi: İşte CHP listelerinde dikkati çekenler