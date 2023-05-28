İsmailağacılar’dan seçim gecesi Nesin Vakfı’na provokasyon

İstanbul Çatalca’da İsmailağa Cemaati üyeleri, Nesin Vakfı’na yönelik provokasyonda bulunuyor. Nesin Vakfı’nın yanında toplanan cemaat üyeleri, vakfa yönelik tehditler savururken yüksek sesle ilahiler açarak havai fişeklerle seçim kutlaması yapıyor. Öte yandan Nesin Vakfı’nda çok sayıda çocuk bulunuyor.

Birgün gazetesinin haberine göre, İsmailağa Cemaati üyeleri daha önce de jandarmanın gözü önünde Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu’na saldırarak darp etmişti. Darp raporu alan Cihangiroğlu, salgınlardan şikayetçi olmuş ama savcılık takipsizlik kararı vermişti.

İsmailağacılar 2021’de, “İş adamlarımız var ve hepsinin cebinde ruhsatlı silah var. İş başka noktalara gitmesin. Piyasa karışmasın yani” diyerek Nesin Vakfı yöneticilerini tehdit etmişti.