Mustafa Sarıgül: Yazıklar olsun bize!

CHP listelerinden milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık" diye seslendi.

Mustafa Sarıgül: Yazıklar olsun bize!

Cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Tayyip Erdoğan kazandı. 

Sonuçların netleşmesinin ardından CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Sarıgül "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" paylaşımı yaptı.

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