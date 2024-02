İsmail Saymaz, Meral Akşener'in o sözlerine tepki gösterdi: 'Delirdiniz mi siz?'

Seçimler yaklaşırken siyasette sular yine ısındı. 'Müstakillik' vurgusu yaparak seçime tek başına girme kararı alan ve ardından İstanbul, İzmir, Ankara'da kendi adaylarını tanıtan İYİ Parti, muhalefete söylemlerinde vites artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce CHP'ye yaptığı 'demleniyorlar' göndermesi bu kez İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

Meral Akşener İzmir'de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir anına, her bir haline iftira atanlar var ve bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım.”

"DELİRDİNİZ Mİ?"

Sözcü TV yayından konuşan İsmail Saymaz ise Akşener'in söylemlerine tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

İyi Partilerin 'durun ne oluyor' demesi lazım. 'Kardeşim sen karıştırdın galiba burası ayrı parti' demesi lazım. CHP ile İYİ parti arasında seçmen anlamında geçişkenlik var. Ama zaten bunu görmek istemeyen bunu ısrarla reddeden Meral Akşener. Bunu görmedikleri için İyi parti kriz yaşıyor.

Soner Çetin, İYİ Parti'ye geçti CHP'deki kavgayı İYİ parti adayı olarak veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerleyenlerden hesap soracağını söylüyor. Ben de diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda bunu önce Meral Akşener için söyledi. Delirdiniz mi? Siz İyi partililer neden kendi partilerini CHP iç kavgasının zemini haline getiriyorlar.

"BÜYÜYEYECEĞİNİ ZANNEDİYORSA BENCE YANILIYOR"

İyi Parti bütün bunları neden yaptı. CHP'yle yollarını ayırmak için yapmadı mı? Hem CHP ile yolları ayırıp hem de CHP'nin aday yapmadığı isimleri aday yapmak niye? Meral Hanım buradan büyüyeceğini zannediyorsa bence yanılıyor. Çünkü bu tür politikalardan rahatsız olan İYİ Partili üst düzey yöneticiler var. Çünkü onlardan bazıları var ki CHP ile yolumuz ayrılsın diye bu görüşü savunmuşlardı. Fakat bu kadar çirkinleşmeyi beklemiyorlardı. Artık iş mahalle kavgasına dönmüş durumda.

"DEM PARTİLİLERE SORMAK ZORUNDALAR"

Bir de 'demlenmekten' kasıt ne? Dem Partililer görüşmek mi? Evet görüşüyorlar kardeşim. Dem Partilerin oyunu mu almak istiyorlar? Evet almak istiyorlar kardeşim. Dem Partililer ülkenin sadece doğusunda yaşamıyorlar. Ülkenin batısında ve her yerinde yaşıyorlar. Bu vatan onların kardeşim tamam mı? Ve onlara da nasıl bir kentte yaşamak istediklerini sormak zorundalar. Her kitle partisi bunu yapmak zorunda.

AK Parti de yapıyor CHP de yapacak kardeşim. Esenyurt'ta Dem Partinin % 25 oyu var. Sen orada % 25 değil 2 buçukluk grup olsa gidip sormak zorundasın. % 25 Dem Parti mi var? Kardeşim siz nasıl bir kent istiyorsunuz, siz nasıl yönetilmek istiyorsunuz? demek zorunda. Bu insan bu su parası vermiyor mu kardeşim? Tabii ki onun da kıymetlendireceği bir aday seçeceksin.

Esenyurt'da Kürt bir aday gösterildi. Yani şimdi bu demlenmek mi? Hayır bu Türkiye gerçeğine göre siyaset yapmak. Meral Akşener bunu yapmazsa ne olur ülkenin üçte birine giremez. Kürtlerden oy alamayan bir siyasi hareket ana muhalefet bile olamaz.