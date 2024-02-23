'Bu seçim kaybedilemez' diyen Alper Taşdelen: 'Kaybedilirse CHP'yi bir daha kimse toparlayamaz'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yeniden aday gösterilmemiş ve Taşdelen'in yerine Veli Ağbaba'nın avukatı Hüseyin Can Güner CHP'nin adayı olmuştu. Yaşanan bu değişim CHP tabanında şaşkınlıkla karşılanırken, 2014 yılından beri başkan olan Taşdelen de kırgın olmadığını ifade etmişti.

Aday gösterilmemesine karşın canla başla çalışacağını ifade eden Taşdelen, "Bu seçim kaybedilemez. Bütün gücümle çalışacağım. Çünkü bu seçim kaybedilirse Türk demokrasisi kötü bir yere doğru savrulur. Bu seçim kaybedilirse CHP’yi bir daha kimse toparlayamaz” dedi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Taşdelen ile görüştü ve Taşdelen’in şunları kaydettiğini aktardı:

“Beni aday gösterip göstermemeleri önemli değil. Belli yerlerde doğru ya da yanlış aday göstermeleri de önemli değil. Ben bu yaklaşan seçimi demokratik hayatımızın geleceği açısından yaşamsal buluyorum. Bu seçim kaybedilemez. Bütün gücümle çalışacağım. Çünkü bu seçim kaybedilirse Türk demokrasisi kötü bir yere doğru savrulur. Adeta muhalefetsiz bir iktidara doğru savrulur. CHP açısından bakacak olursak da bu seçim kaybedilirse CHP’yi bir daha kimse toparlayamaz. 14 ve 28 Mayıs’taki hayal kırıklığını vatandaşlarımız yeni yeni üstünden atıyor. Üst üste bu kadar hayal kırıklığı kazanmaya bu kadar yakın koşullarda bir seçim daha kaybedilirse yok kurultaymış öyle olmaz bu işler. O nedenle herkesin kırgınlıkları bir kenara bırakıp çalışması gerekir.”