İmamoğlu ve Yavaş seçim çalışmalarına katılabilir mi? Emekli Mülkiye Başmüfettişi, Cumhur İttifakı'nın hayallerini suya düşürdü

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları olarak, ittifak partileriyle seçim çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iktidar kanadından itirazlar yükselmişti.

Gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü’deki köşesinde İmamoğlu ve Yavaş’ın propaganda çalışmalarına katılmalarının önünde bir engel olmadığını yazdı.

BELEDİYE BAŞKANLARI MEMURLAR KANUNUNA TABİ DEĞİL

Konuyu hem İçişleri Bakanlığı yetkililerine hem de emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’e sorduğunu aktaran Öztürk, “Belediye personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi. Ancak belediye başkanı bu kanuna tabi değil” diye yazdı.

Öztürk, DMK’nın 7’inci maddesini alıntılayarak, siyasi faaliyet yasağının belediye başkanlarını kapsamadığını çünkü belediye başkanlarının DMK disiplin hükümlerine tabi olmadığını söyledi.

DMK’nın ilgili maddesi ise şöyle:

“Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; (…) hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.”

Öztürk yazısının devamında şunları söyledi:

Buna göre siyasi faaliyet yasağı belediye başkanlarını kapsamıyor. Belediye başkanları memur olmadığı için DMK disiplin hükümlerine de tabi değil. Bu yüzden siyasi parti üyesi belediye başkanları hakkında “Devlet memurluğundan çıkarılması” gibi yaptırımlar uygulanmıyor. Siyasal yaşamın doğası, siyasi partilerin yapılanması gereği belediyeler/belediye başkanları siyasi faaliyetlerin merkezinde yer alıyor. Belediyeler demokrasisin beşiği sayılıyor. Belediyelerin katkısı olmadan ülkede demokratik siyasal yaşamdan söz edilmesi olanaksız.

DÜZENLEMELER AÇIK

Belediye ve belediye başkanlarının ne suretle siyasi faaliyette bulunacakları konusunda mevzuatta özel düzenleme de yer alıyor. Bunları da aktaralım:

– Siyasi Partiler Kanununun 7'nci maddesinde siyasi parti teşkilatları arasından (il/ilçe teşkilatları vb. yanı sıra) belediye meclis grupları da sayılıyor. – Aynı kanunun Ek 2'nci maddesine göre büyükşehir belediye başkanları il kongresinin tabii üyesi.

– Seçim Kanunundaki bazı siyasi faaliyetlere ilişkin (bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere katılma, basılı evrak dağıtımı vb.) yasaklar memurlarla ilgili. Bu kapsama başkanlar girmiyor.

SİYASİ FAALİYET

– Belediye Kanunu uyarınca belediye meclisinde oluşturulacak (ihtisas/denetim vb.) komisyonlar, siyasi parti grupları üye sayılarına göre kuruluyor.

– Belediye Kanunu'nda belediye organlarının siyasi faaliyetleri konusunda bazı sınırlamalar bulunuyor. Buna göre; belediye meclisi, belediye görevleriyle ilgili olmayan siyasi konularda karar alamaz. Belediye başkanı da görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görevde bulunamaz.

Sonuçta, belediye başkanının konumu gereği siyasi faaliyette bulunacağı, siyasi faaliyetin siyasi propagandayı da kapsadığı yorumlandı.

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