Fehmi Koru, 'Kerem Kılıçdaroğlu' detayına dikkati çekti: Bilgilendirmiş olma ihtimali büyük

Gazeteci Fehmi Koru, T24 yazarı Murat Sabuncu'nun "Benim anladığım Kılıçdaroğlu 'Malezya Modeli'ni benimsemiş durumda" şeklindeki ifadesinden yola çıkarak dikkati çeken bilgiler paylaştı.

Malezya'da yıllarca değişmeyen iktidara karşı bir araya gelen muhalefet, 150 sayfalık detaylı bir program oluşturmuştu; ancak bu, 100 günde 10 hedef olarak kampanya materyali haline getirilmişti. Bu hedefler tişörtlerden reklam panolarına herkesin rahat görüp anlayacağı şekilde yer almış, nihayetinde muhalefet kazanmıştı.

Malezya'nın kendisinin yakından takip ettiği ülkelerden biri olduğunu belirten Koru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset bilimci oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir detayı da şöyle anlattı:

"Bilen biliyor, Malezya benim yakından izlediğim bir ülkedir. 2018 yılında yapılan, sonuçları itibariyle ‘tarihi’ sayılan seçimi, öncesi ve sonrası ile burada değerlendirmiştim. 60 yıllık ve asla yıkılmaz gözüyle bakılan bir iktidarı, birbirine benzemez -hatta bazıları birbirine ölümüne düşman- partiler, tek ittifakta bir araya gelerek sona erdirebilmişlerdi.

İttifakın adı ‘Pakatan Harapan’dı (Türkçesi: Umut İttifakı).

Başlarına, o 60 yılın yarıya yakınında başbakan olarak görev almış, vaktiyle başında bulunduğu partinin ve ülkeyi yönetenlerin yolsuzluğa battığını görünce ileri yaşına rağmen -o sırada 93 yaşındaydı- yeni bir partiyle yeniden siyasete dönen bir politikacıyı geçirerek…

Mahasir Muhammed’i (Mahathir Mohamad olarak yazılıyor.)…

Seçim oldu, muhalefet kazandı ve Mahasir o yaşında yeniden başbakanlığı üstlendi. Ardından da, eski iktidarın bulaştığı yolsuzluklarla hesaplaşma başlatıldı.

'HİÇ ŞAŞIRTMADI'

CHP’nin Malezya’da olup bitenlerden ders çıkaracak kadar Uzak Doğu siyasetiyle yakından ilgilenmesi hoşuma gitti, ama beni hiç şaşırtmadı.

Şaşırmamamın sebebi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aile bağları sayesinde Uzak Doğu’da yaşananları yakın takibinde tuttuğunu bilmem.

Kemal Bey’in oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, Bilkent Üniversitesi’ndeki siyaset bilimi lisans eğitimi sonrasında, kazandığı bir bursla, yüksek lisans ve doktora çalışmaları için Kore’ye gitmişti. Uzmanlık alanı olarak da Endonezya ve Malezya’daki siyasi hayat konularını seçmişti.

İlk olarak 2015 yılında, o zaman yazdığım Habertürk’te, Kerem Kılıçdaroğlu’nun uluslararası bir toplantıda sunduğu tebliğden söz açmıştım da, ayrıntılarıyla yazdıklarım CHP’ye yakın medyanın da dikkatini çekmişti.

ABD’de sunulan tebliğin başlığı şuydu: 'Endonezya ve Türkiye’de İslami partilerin başarısı ve başarısızlığı.'

Habertürk’teki yazımdan bir bölümü aktarayım:

'Neden Endonezya?

'Sebebi basit: Endonezya da Türkiye gibi, uzun yıllar askeri vesayetin etkisi altında kalmış bir ülke. Sukarno, Suharto gibi her seçimde oyların yüzde 90’ını alan generaller yönetmişti ülkeyi. Bizdeki tek parti döneminin CHP’de varlığını sürdüren ‘altı ok‘'‘u varsa, Endonezya’nın vesayet döneminin de ‘pancasila‘ denen 5 ilkesi var…

'Artık vesayet geride kaldı ve çok partili sistem hâkim Endonezya’ya da; o sayede 100’den fazla parti birbiriyle yarışıyor; bunların önemli bir bölümü de ‘İslamcı‘'‘ görüntüde. O partilerin çoğu geleneksel ‘İslamcı’, Refah ve Adalet Partisi (PKS) adını taşıyan ise sadece dindarlara değil toplumun bütününe hitap eden bir yol seçmiş…

'Kılıçdaroğlu, ‘Keskin görüşlerini geride bıraktı, liberalleri yanına aldı‘ diyor PKS için ve ekliyor: ‘AK Parti’ye benzer bir yaklaşım izliyor…‘

'PKS 2009 seçiminde Hıristiyan yoğun bölgelerde Hıristiyan adaylar çıkarmış…

'Çok partili sisteme geçilen 1999 yılından bu yana sadece PKS oylarını artırmış; yolsuzluk ve rüşvete karşı savaş açarak…'

'ENDONEZYA'YI İZLERKEN TÜRKİYE'DEKİ AK PARTİ'Yİ TANIMIŞ'

Endonezya’yı izlerken Türkiye’deki AK Parti’yi tanımış Kerem Kılıçdaroğlu.

Sanıyorum, başarının yolunun geleneksel saplantılardan kurtulmaktan geçtiğini de o zaman fark etmiş.

Malezya’da tam altı on yıl sürmüş olan kemikleşmiş bir iktidarın yerinden edilmesi sırasında yaşananlar konusunda CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendiren Kerem Kılıçdaroğlu mudur, bilmiyorum. Ancak dikkati bilimsel çalışması sayesinde o bölgede yoğunlaştığından öyle olma ihtimali büyük. (...)"