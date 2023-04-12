Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ile görüşecek

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüşecek.

Oğan bugün saat 13:00’te “Seçim güvenliği” konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

Oğan, yaptığı açıklamalarda, yabancı uyruklu kişilerin e-Devlet'ten isim değişikliği yaptığını öne sürmüş ve seçim güvenliğinin Türkiye’nin en önemli meselesi olduğunu savunmuştu.

Oğan, tüm Cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunarak, "Seçim güvenliğini azıcık olsa önemsiyorlarsa bir araya gelip seçim güvenliğini konuşmamız lazım" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem