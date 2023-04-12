Tepki yağdı: Nureddin Nebati, bakanlığı AKP'nin seçim ofisi olarak kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekti. Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gelen AKP'li milletvekili adayları ve teşkilat üyeleri ile poz verdi.

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Tepki yağdı: Nureddin Nebati, bakanlığı AKP'nin seçim ofisi olarak kullandı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, partiler çalışmalarını hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bakanlığı AKP'nin seçim ofisi olarak kullandı.

AKP'li milletvekili adayları ve teşkilat mensupları ile poz veren Nebati, şu ifadelerle fotoğrafını paylaştı:

"Bugün, istişare mekanizmasının sürekli işlediği Partimizin, Mersin Milletvekili adayları, İl Başkanı ve Teşkilat Üyeleri ile bir araya gelerek önümüzdeki seçimlere ilişkin çalışmalarımızı değerlendirdik.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın liderliği ve milletimizin teveccühü ile Mersin için mesai kavramı gözetmeksizin var gücümüzle çalışacağız."

Tepki yağdı: Nureddin Nebati, bakanlığı AKP'nin seçim ofisi olarak kullandı - Resim : 1

TEPKİ YAĞDI

Nebati'nin paylaşımının altına gelen yorumlarda, kullanıcılar "Bakanlığı kullandığınız gibi Hazine'yi de seçim ofisi olarak kullanıyor musunuz?" yorumlarıyla tepki gösterdi. Nebati'ye gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Tepki yağdı: Nureddin Nebati, bakanlığı AKP'nin seçim ofisi olarak kullandı - Resim : 2

Tepki yağdı: Nureddin Nebati, bakanlığı AKP'nin seçim ofisi olarak kullandı - Resim : 3

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