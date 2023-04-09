Günün sürprizi Can Atalay | Kulis: Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil, Barış Atay nereden aday?

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) tarihi bir karar alarak 14 Mayıs Seçimleri’nde belirli bölgelerden seçime katılma kararı alması HDP çevrelerinde özellikle sosyal medya üzerinden tepkiye neden olsa da devam eden görüşmelerde mutabakat sağlandı. Son dönemde milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık parlamentoda adından söz ettiren, güçlü çıkışları ile seçmen tabanını genişleten TİP, Emek ve Özgürlük İttifakı sayesinde ülke barajı sorunu yaşamayacak ama seçim bölgelerindeki barajı aşabilecek mi? Türkiye siyasetinin en çok merak ettiği sorulardan biri 14 Mayıs gecesi ya da en geç 15 Mayıs sabahı yanıt bulacak.

Peki Türkiye İşçi Partisi hangi illerde iddialı ve iddialı olduğu yerlerde kimleri aday gösterecek? Partinin en büyük umut bağladığı kentler hiç şüphesiz İstanbul, İzmir ve Hatay. Ankara ve Muğla da bir milletvekili için büyük yarışa gireceği iller arasında yer alıyor.

PARTİ YÖNETİCİLERİ İSTANBUL’DA

Bu seçimlerde kimlerin liste başı olacağı da hemen hemen kesinleşmiş gibi. Kentin Avrupa yakasındaki ilçelerini kapsayan İstanbul 1. Bölge’de İstanbul milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil olacak.

Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu gibi sol, sosyalist oyların bulunduğu İstanbul 2. Bölge’de ise Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi listesinin ilk sırasında yer alacak.

Kentin ağırlıklı olarak yoksul kesimlerinin yer aldığı Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar gibi kalabalık ilçelerini de kapsayan İstanbul 3. Bölge’de de TİP lideri Erkan Baş, liste başı olarak seçmenin karşısına çıkacak.

İRFAN DEĞİRMENCİ İZMİR’DE

Türkiye İşçi Partisi’ne katılmak için Halk TV’den istifa eden gazeteci İrfan Değirmenci beklendiği gibi Ankara’dan değil İzmir’den aday olacak. İzmir birinci bölgede HDP ile anlaşarak aday çıkarmayan TİP İzmir 2. Bölge’nin ilk sırasında Değirmenci’yi aday gösterecek.

CAN ATALAY HATAY’DA

TİP’in en büyük sürprizi ise Hatay’da gerçekleşti. Partinin en önemli yüzlerinden olan Barış Atay, Hatay birinci sıradan Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay lehine feragat etti. Yaklaşık bir yıldır Silivri Cezaevi’nde olan Can Atalay, seçilirse Meclis’e gidecek. Deprem döneminde memleketi Hatay’da çok çalışan Barış Atay ise listenin ikinci sırasında yer alacak.

TİP’in bir başka sürprizi ise Mehmet Aslantuğ. Ünlü oyuncu Muğla’dan birinci sıra adayı oluyor.

Ankara birinci bölgeden yine HDP uzlaşması kapsamında aday göstermeyen TİP, ikinci bölgeden vergi uzmanı Ozan Bingöl’ü Meclis’e yollamaya çalışacak.

Kaynak: Gerçek Gündem