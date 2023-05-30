Gözler yeni kabinede: Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın isimleri gündemde

İktidarın önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimleri de dikkate alarak ekonomiyi toparlamaya yönelik yeni program, yeni kadro ve yeni anlayışı hayata geçirmeyi planlandığı konuşuluyor. Bu doğrultuda ağır yük altına giren ekonomiyi yönetmek için Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz’ın görev alabilecekleri dile getiriliyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz'ın da hem yeni bir program hem de yeni kadrolarla iç ve dış piyasalara güven vermenin yolunu arayacağı ifade ediliyor.

Eski maliye bakanlarından Mehmet Şimşek için de Cumhurbaşkanlığı ekonomi başdanışmanlığı gibi bir görevden söz ediliyor. Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şimşek’le görüştüğü ileri sürüldü. Ancak kulislerde Erdoğan'ın seçim öncesinde teklifini kabul etmediği belirtilen Mehmet Şimşek'e görev vermesinin büyük sürpriz olacağına yönelik yorumlar da yapılıyor.