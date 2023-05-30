Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu tarafından cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu

Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına itiraz süresi dün 17.00’de sona erdi. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak. 31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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