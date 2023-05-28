Gelecek Partisi'nden ilk seçim yorumu: İnşallah iktidar zihniyetini değiştirir

Gelecek Partisi, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada "Millet iktidarı değiştirmedi inşallah iktidar zihniyetini değiştirir ve liyakatlı kadrolarla milletin ağır sorunlarını çözmeye odaklanır" dedi.

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Gelecek Partisi'nden ilk seçim yorumu: İnşallah iktidar zihniyetini değiştirir

Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Üstün, Twitter'dan, "Seçim sonuçları milletimize hayırlı uğurlu olsun. Millet iktidarı değiştirmedi inşallah iktidar zihniyetini değiştirir ve liyakatlı kadrolarla milletin ağır sorunlarını çözmeye odaklanır" ifadelerini kullandı.

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