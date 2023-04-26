Fuat Oktay'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi, iletişim halindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığının ardından yarın yapacağı seçim çalışmalarının da iptal edildiği duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı ise yabancı basında çıkan 'Erdoğan Kalp krizi geçirdi' haberlerini yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır" denildi.

📌"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir.



➡️Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır. pic.twitter.com/qNmr3TYhhD — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 26, 2023

Erdoğan'ın dünkü akşam canlı yayında rahatsızlandığı için katılamadığı Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki toplantılarda kendisi yerine konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi" dedi.

İddia ilk olarak Çin menşeili medya kuruluşu GGTN America tarafından dile getirilmişti.