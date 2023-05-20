Fatih Bucak 'yanlış' anlaşıldı, gerçekler sandık açılınca ortaya çıktı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Bucak Aşireti'nin önde gelenlerinden Fatih Bucak, parti listesinde yer bulayınca bağımsız aday olmaya karar verdi.

Seçim çalışmaları için gitmedik yer bırakmayan Bucak, milletvekilliğinde oyu kendine, cumhurbaşkanlığında ise oyu Recep Tayyip Erdoğan'a istedi.

GERÇEKLER SANDIKLAR AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

Oy pusulası ile zarfı alan vatandaşlar kabine geçerek evet mührünü Fatih Bucak'ın isminin olduğu vere vurduktan sonra aynı pusulada yer alan AKP'ye de vurdu. Şanlıurfa'dan yüksek bir oy bekleyen Bucak, sandıkların açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Vatandaşların sloganı yanlış anlayıp aynı pusulada 2 yere de evet mührü vurduğunu fark eden Bucak, yaklaşık 13 bin oydan oldu.

BİNLERCE OY İPTAL OLDU

Seçim çalışmasında milletvekilliği için kendisine bir oy, cumhurbaşkanlığı için ise Recep Tayyip Erdoğan'a bir oy istediğini söyleyen Fatih Bucak, "Bağımsız müracaat etmiştik. Tabii bağımsız seçim sonuçları, elimizdeki sayı 13 ile 15 bin arasında fakat toplamda bir 12 bin, 13 bin iptalimiz var, o da şu şekilde. Ben Cumhur İttifakı'nı destekliyordum. Bir oy bana, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a demiştim. Dolayısıyla pusulalarda bağımsız olarak benim ismime evet mührü basılmış, Recep Tayyip Erdoğan'a basılmış ve AK Parti'ye basılmış. Dolayısıyla 11 bin iptalimiz var. 11 bin demek, ya da 15 bin iptal, neyse, tam detaylı olarak bilmiyorum, Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakına gitmiş. Gerçi bu 13 bin bana gelse yine milletvekili olmama yeterli değil ama Cumhur İttifakı'nın 13 bin oyu eksilmiş oluyor" dedi.

"BELEDİYE SEÇİMLERİNDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Bu seçimden ders çıkarttıklarını söyleyen Bucak, "Seçmenimize bağımsızız, gerisini nereye verirseniz verin deseydik belki bu sorun yaşanmazdı ama bir oy bana, bir Tayyip Erdoğan'a deyince dolayısıyla iptaller çok yaşandı. Türkiye genelinde de bu tür sorunlar varmış. Biraz karışıktı, 2 pusula vardı. Böyle bir şeyin yaşanması normaldi. Tabii bu bizi yolumuzdan alıkoymadı. Hatalarımızı, eksiklerimizi, sandıklarımıza sahip çıkmayı öğrendik. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. İnşallah belediye seçimlerinde görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem