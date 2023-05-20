İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı

28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi bu sabah saat 08.00 itibariyle başladı.

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İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı gereği bu sabah saat 08.00’de başladı.

Oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek. 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı’nda dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 12 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar bu sandıklarda oy kullanabilecek. Öte yandan, gümrük kapıları ve havalimanlarında ise oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlardan biri olan ve Almanya’dan gelip havalimanında oyunu kullanan Mahmut Uzunoğlan, “Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Hangisi hayırlısı ise o kazansın” dedi.

Almanya’da yaşayan Tayyip Hüseyin Ötkür, ’’Çok güzel bir duygu oyumuzu verdik birkaç gün İstanbul’a gezmeye gelmiştim. Almanya’ya dönüyorum oyumuzu verdik Allah’a şükür” şeklinde konuştu.
Fransa’da yaşayan ve İstanbul’a tatil için gelip burada oy kullanan Sema Çelik, "İlk oyumu Fransa da kullanmıştım, tatil için gelmiştim İstanbul’a ikinci oyumu burada kullandım biraz stresli ve heyecanlıyım’’ dedi.

Kaynak: İHA

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