Mustafa Sarıgül, yıllar sonra CHP'nin vekil çıkardığı Erzincan'daki çalışmalarını anlattı: 25 gün oy kelimesini kullanmadım

CHP listesinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Habertürk Televizyonu'nda Hülya Hökenek'e açıklamalarda bulundu. "Seçime 1 hafta var. Şunu söyleyeyim, bu maç bitmedi. Bu maç çift taraflı bir maç. Kupa maçı çift taraflıdır" diyen Sarıgül, "Bir rakip bir kendi sahanızda oynanır. Aslında bu maçın mağlubu iktidardır. Yüzde 50'yi yakalamadı. İkinci turda kim iyi oyun oynarsa, tarafsız seçmene kim ulaşırsa, sandığa gitmeyen 8 milyonu sandığa kim getirirse bu seçim başa baş gidecek bir seçimdir. Bir tek kararsız nerede ise gidip onu anlatmam lazım" ifadelerini kullandı.

'GÜNDE 4 BİN 500-5 BİN KİŞİYLE GÖRÜŞTÜM'

Erzincan'da, Kasım 2015 ve 2018 seçimlerinde iki vekilliği de AKP kazanmıştı. Erzincan'da CHP'nin oyunun yüzde 18 artmasının nedenlerinin sorulması üzerine Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"Adaylığım açıklandı. 720 saatim vardı. 120 bin dakikamız vardı. Dakika ve saniyeyi hesapladık. Sabah 06.00'da kalktım gece 11.00'e kadar her gün 200 esnafın yanına uğradım, günde 12 kilometre yürüdüm. 4 bin 500-5 bin kişi ile görüştüm günde. 100 bin kişiyle fotoğraf çektirdim. Akşam saat 09.00'dan sonra gençlerin gittiği ne kadar yer varsa uğradım. 14 bin kişiye bire bir mektup yazdım. 9 bin 200 kişiyle telefonla görüştüm. İlk 25 gün oy kelimesini konuşmadım. Önce gönüllere hitap ettim. Şunu söyledim: 'Ben Erzincan'a milletvekili olmaya gelmedin, büyüklerimin evladı, gençlerimin ağabeyi olmaya geldim. Gücümü hiçbir zaman bulunduğum koltuktan almam önce Allah'ımdan, kişiliğimden ve Erzincanlı hemşehrilerimin bana verdiği değerden alırım' dedim. Hiçbir siyasi parti fark etmem söz konusu değil, herkesin vekili olacağım diye söyledim.