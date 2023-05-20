Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışına kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için gümrük kapılarında oy kullanma başladı

Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak olan 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

24 SAAT OY KULLANABİLECEK

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek. Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
seçim 2023
Son Güncelleme:
Kimse hazır yufkayla yapıldı sanmayacak... Çıtır çıtır böreklerin sırrı Kimse hazır yufkayla yapıldı sanmayacak... Çıtır çıtır böreklerin sırrı
Kritik zirve gerçekleşti: Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu iki soru Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu iki soru
Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı
Daha önce kabul etmemişti, HDP'ye mesaj vermek istedi: Bahçeli, TBMM'nin 'geçici' başkanı olacak Daha önce kabul etmemişti: Bahçeli, TBMM'nin 'geçici' başkanı olacak
ÇOK OKUNANLAR
Optimar araştırdı: İşte birinci turda Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci tur tercihi İşte birinci turda Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci tur tercihi
Halk itiraz etti: Münevver Karabulut'un katledildiği villa yıkıldı Münevver Karabulut'un katledildiği villa yıkıldı
Maaş zammı öncesi kapsamlı çalışma: Memurlara 3 yeni düzenleme yolda Maaş zammı öncesi kapsamlı çalışma: Memurlara 3 yeni düzenleme yolda
MHP ikinci tur için seçim sloganını paylaştı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı MHP ikinci tur için seçim sloganını paylaştı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu planınızı unutun! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Hafta sonu planınızı unutun!