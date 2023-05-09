Erdoğan'ın mitinginden konuşan Suriyeli: Vatandaşlık aldık, oy kullanacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingine katılan Suriyeli bir aile vatandaşlık aldığını ve ilk kez oy kullanacağını söyledi.

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14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı. Seçim sürecinde oy kullanımına ilişkin bu kez de en sık gündeme gelen konu sığınmacı olarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin vatandaşlık aldığı iddiaları oldu. 

Gazeteci Melda Doğan, bu iddiaları doğrulayan bir görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü İstanbul mitingine katılanlar arasında Suriyeli bir aile de vardı. 

Doğan'ın konuştuğu aile, Suiyeli olduğunu ve vatandaşlık aldığını anlattı. Suriyeli aile şunları kaydetti:

"Yeni vatandaşlık aldık, Erdoğan'ı Suriye'deyken de seviyorduk, bu sene ilk defa oy vereceğiz, ilk oyumuz Erdoğan'a. Teşekkürler Erdoğan"

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seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan AKP
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