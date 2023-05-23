Erdoğan'ın korumasının verdiği suyu içmemesi gündemde: 'Bu ihtimali göz ardı etmemek lazım'

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine uzatılan suyu ilk etapta reddetmesini değerlendirirken "Daha ciddi bir ihtimali hesaba katmak zorundayız" dedi.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ın korumasının verdiği suyu içmemesi gündemde: 'Bu ihtimali göz ardı etmemek lazım'

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi koruma müdürünün uzattığı suyu içmemesini köşesine taşıdı.

Dün itibariyle kamuoyuna yansıyan görüntülerde koruma, Erdoğan'ın kendisini reddetmesi üzerine ne yapacağını şaşırıp bardağı oğlu Bilal Erdoğan'a uzatmıştı. Bilal Erdoğan bardağı tekrar babasına uzatınca cumhurbaşkanı, bir kez daha suyu kimin uzattığına bakmış, çocuğunu görünce içmişti.

Daha ciddi bir ihtimalin hesaba katılmak zorunda olduğunu dile getiren Yetkinreport.com yazarı, gelişmeyle ilgili önceki yıllardan bir hatırlatmada bulundu:

"Geçmişte, polis ve yargı kadroları Fethullah Gülen şakirtlerine sonuna dek açılmışken, ne zaman hükümet Fethullahçıların fazla güçlenmemesi için bir hamleye niyetlense, Erdoğan’ın önüne hemen bir suikast girişiminin daha nasıl ustaca engellendiğine dair bir dosya koyulduğu, o hamlelerin böylece geciktirildiği de Ankara'da bilinir.

Acaba bugün de belli gruplar kendi pozisyonları bozulmasın diye Erdoğan'ın iktidarı kaybetme endişesi üzerine suikast korkusu senaryoları ile gitmeye mi çalışıyor? Cumhurbaşkanının koruma müdürünün kendisine uzattığı suyu içmeyi geri çevirdiği ortamda, bu ihtimali de göz ardı etmemek lazım. Yanılıyor muyum?"

Yazının tamamı. 

Erdoğan uzatılan suyu almadı, oğlu uzatınca kabul ettiErdoğan uzatılan suyu almadı, oğlu uzatınca kabul ettiSiyaset
Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan Murat Yetkin
Son Güncelleme:
'TRT'de muhalefete yer verilmedi' sorusu üstüne Varank: 'Ben de TRT'ye hiç çıkmadım' 'TRT'de muhalefete yer verilmedi' sorusu üstüne Varank: 'Ben de TRT'ye hiç çıkmadım'
Saymaz programda yaşananları anlattı: "Kılıçdaroğlu'nun kulise çağırıp çay ikram ettiği AKP'li genç, aktroller tarafından linç edildi" "Kılıçdaroğlu'nun kulise çağırıp çay ikram ettiği AKP'li genç, aktroller tarafından linç edildi"
Tavada yapılan en iyi köfte tarifi! Ustaların sırrını hep saklamıştı Tavada yapılan en iyi köfte tarifi! Ustaların sırrını hep saklamıştı
Yanmış tava ve yanmış çelik tencereyi pırıl pırıl yapıyor! Sürmek bile yeterli Yanmış tava ve yanmış çelik tencereyi pırıl pırıl yapıyor! Sürmek bile yeterli
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu: Kariyerlerinde 10 basamak birden yükselecekler Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın! Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın!
Gazeteler Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini nasıl gördü? Gazeteler Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini nasıl gördü?
Özgür Demirtaş, gelen yanlış cevaplara şaşırdı: 'Arkadaşlar ne yaptınız? Kafadan atsanız bile...' Özgür Demirtaş, gelen yanlış cevaplara şaşırdı: 'Arkadaşlar ne yaptınız? Kafadan atsanız bile...'