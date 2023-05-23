'TRT'de muhalefete yer verilmedi' sorusu üstüne Varank: 'Ben de TRT'ye hiç çıkmadım'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Habertürk canlı yayınında "TRT'de muhalefete yer verilmedi" sorusuna yanıt olarak "Ben de TRT'ye hiç çıkmadım" demesi gündem oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Mehmet Yeşilkaya, Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı.

Programın bir bölümünde Mehmet Akif Ersoy'un; "Adil bir seçim yarışı olmadığı eleştirisi var. Örneğin TRT muhalefete yer vermedi." sorusuna Bakan Varank; ""Ben de TRT’ye hiç çıkmadım." diyerek cevap verdi.

Bakan Varank ile gazeteciler arasında geçen diyalog şu şekilde:

Ersoy: Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi

Varank: Nasıl, adil nasıl olunuyormuş?

Ersoy: Devlet imkanlarını daha çok kullandığınız yönünde

Varank: Hangi devlet imkanını kullanmışız?

Par: Örneğin ‘TRT'ye bizi kesinlikle çıkarmadılar’ diye net bir eleştirisi var muhalefetin

Varank: Ben de çıkmadım TRT'ye

Par: Siz bir muhalefet, bir parti lideri olsaydınız...

Varank: Ben seçim döneminde bir kere bile TRT'ye çıkmadım

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