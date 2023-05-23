Akşener'in yeni ordu planı: Emekli general ve albaylar rapor hazırladı

Saygı Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı konuşmayı, Sözcü'deki köşesine taşıdı. "İktidara gelmeleri halinde terör, Suriyeli sığınmacılar sorununun çözümünde en etkili yol olarak özel nitelikli Güney Ordu Komutanlığı'nın kurulması için her türlü planlama hazır olacak." diye yazan Öztürk, "Aralarında Ahmet Zeki Üçok, Orkun Özeller, Eyüp Şeker, Ali Demir, Cahit Armağan, Mehmet Kip'in de bulunduğu emekli general ve albaylar uzun süredir çalışıyor, değişik rütbelerdeki askerlerden de bu çalışmalar kapsamında görüş alıyordu. O çalışmalar tamamlandı ve Genel Başkan Meral Akşener'e hem özet, hem ayrıntılı bir rapor halinde sunuldu." ifadelerini kullandı.

Akşener'in "Milli Güvenlik konularında birlikte çalıştığımız emekli komutanlardan oluşan değerli bir ekibimiz var. Bu ekiple sınır güvenliği ve terörle mücadele konusunda bir çalışma yaptık” dediğini kaydeden Öztürk, "Akşener bunun esaslarını anlattı" diyerek şunları yazdı:

– Daha etkin bir hudut güvenliği ve terörle mücadele için Genelkurmay Başkanlığı yine Kuvvetleri emrine alacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bürokratik köprüyü sağlayacak. Siyasiler orduya karışmayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) liyakate göre atamaları Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yapacak.

– Güney Ordu Komutanlığı adı altında etkin bir yapı oluşturulacak. Suriye, Irak ve İran bölgelerinde 3 ayrı özel müşterek Hudut Kolordusu. Buna bağlı Hudut Tugayları olacak.

– Etkin bir hudut güvenliği için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Hudut birliklerinde görev yapacak hudut sınıfı olacak bunların özlük hakları ayrıca düzenlenecek.

– Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt yönetimi yaratılmasına müsaade edilmeyecek. Siyasi temaslar ile Suriye devleti tarafından bunun güvencesi verilmesi sağlanacak. Bu ordunun kurulmasından sonra komando birlikleri asli görevlerine dönecek.

– Batıdan gelebilecek tehditlere yönelik de tedbirli olunacak.

– Sınır birlikleri insansız hava araçları SİHA ve İHA'larla takviye edilecek.

– TSK'nın sözleşmeli personeli olmayacak herkes kadroya alınacak. Askeri hastaneler ve askeri okullar yeniden açılacak.

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