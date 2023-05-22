Erdoğan uzatılan suyu almadı, oğlu uzatınca kabul etti

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde liderler propaganda çalışmalarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte deprem bölgesine gitti.

Erdoğan ve Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

Erdoğan'ın kendisine uzatılan bir bardak suyu almaması ve verdiği tepki dikkat çekti. Tayyip Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ın suyu uzatmasından sonra bardağı kabul ettiği görüldü.