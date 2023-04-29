Erdoğan'dan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e: Bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden Teknofest'e katıldı. Aliyev'in kullandığı Toog ile alana gelen Erdoğan CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Aliyev'e Öztürk için "Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli" dedi.

Sağlık durumu hakkındaki soruya da yanıt veren Erdoğan, "Elhamdülillah gayet iyiyim" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "İkinci Karabağ savaşında en tehlikeli yerlere gitti. Bizimle ağladı, bizimle sevindi, bizimle kutladı. Bu kız, bizim kız" diye konuştu.