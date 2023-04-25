Erdoğan, 'Winner' ceketi marka sandı: 'Ben yerli ve milliyim, giymem'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gençlerle buluşmasında kendisi için açılan "Winner ceketi" pankartındaki kelimeyi marka sandı, "yerli ve milli değil ben giymem" dedi.

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Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda kendisi içi açılan, "Yağmurlu bir günde gördüm seni, üzerinde winner ceket vardı" yazılı pankarta takıldı.

"Salondaki gençlerden birinin açtığı "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde winner ceketin vardı" yazılı pankarta müdahale eden Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem" dedi. Ancak Erdoğan'ın "yerli milli açıklaması" eşi Emine Erdoğan'ın 50 bin dolarlık Hermes çantasını hatırlattı. 

İngilizce kelime olan "Winner" kazanan anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık tercih ettiği kareli ceket "winner ceketi" olarak yorumlandı. Hatta zaman zaman sosyal medyada bu ceket için "Seçim kazandıran ceket" yorumları yapılıyor.

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