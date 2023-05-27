Emniyet ve Jandarma, Canan Kaftancoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sandık görevlilerini uyararak, kolluk kuvvetlerine oy kullanabilmeleri için verilen 142 belgesiyle mükerrer oy kullanılabileceği uyarısı yaptı.

Kaftancıoğlu, "Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali (ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan ermeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira" ifadelerini kullandı.

'YALAN, İFTİRA VE HAKARETİ KABUL ETMİYORUZ'

Kaftancıoğlu'nun paylaşımından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamalarda "Türk jandarmasına ve Türk polisine hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz, müfterinin kendisine iade ediyoruz. Vatandaşlarımızın zihnini bulandırma amacı taşıyan ve dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Canan Kaftancıoğlu'nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır" denildi.

'YÜZÜNE TÜKÜRÜLMESİ GEREKEN KAFTANCIOĞLU'NUN DOSTLUK KURDUĞU ÖRGÜTLERDİR'

"Terörle mücadelede ve kamu düzeninde destan yazan Kahramanlarımızdan duyduğu ve tarafımızca bilinen rahatsızlığını bir kez de bu yolla gözler önüne sermiştir" ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti:

"Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi Kahraman Polisimiz ve Kahraman Jandarmamız değil, kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir.

298 sayılı Seçim Kanunumuz açıktır. Kolluk kuvvetleri seçim güvenliğinden sorumludur. Vatandaş olarak en doğal hakkı olan 'oy kullanma' hakkını kolluk kuvvetlerinin nasıl kullanacağı ile ilgili usul ve esaslar bellidir. Bu işlemi şaibeli göstermek ve kolluk kuvvetlerini zan altında bırakmak abesle iştigaldir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."