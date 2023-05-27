84 yaşındaki Kore gazisi oy kullanmak için Almanya'dan Türkiye'ye geldi

Almanya’da yaşayan Kore Gazisi Mehmet Sarıkaya (84) rahatsızlığı nedeniyle ilk tur oylamada sandık başına gidemedi. İkinci turda oy kullanmak için sandığa giden Mehmet Sarıkaya, yurt dışı seçmen olmadığını öğrendi. Ancak oy kullanmaktan vazgeçmeyen Sarıkaya, 28 Mayıs’ta oy kullanmak için Almanya’dan Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. Mehmet Sarıkaya, 28 Mayıs Pazar günü Muğla Datça’da oy kullanmak için yola çıktı.

Frankfurt Havalimanı’nda açıklama yapan 84 yaşındaki Gazi Mehmet Sarıkaya, “oy kullanmak için Türkiye’ye gidiyorum.” diyerek kendisine destek olanlara teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur oylaması için Almanya'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Karlsruhe Başkonsolosluğu’na gelen 84 yaşındaki Mehmet Sarıkaya, yurt dışı seçmen kaydı olmadığı için oy kullanamadı.

Oy kullanamayacağı için üzüntü yaşayan Mehmet Sarıkaya’ya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karlsruhe komisyon üyesi Sultan Demir ve CHP Manheim-Baden Birliği yardımcı oldu. Mehmet Sarıkaya, 28 Mayıs Pazar günü oyunu kullanmak için Almanya’dan, Muğla’nın Datça ilçesine geleceğini açıklamıştı.

Kore Gazisi Mehmet Sarıkaya, duygularını şöyle dile getirmişti:

“Türkiye’deki durum beni çok üzmekte. Bu karanlıktan kurtulmamız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda Cumhuriyet’in ve vatanın temel taşlarını yeniden döşememiz için halkı kurtuluş olarak görüyorum. Türkiye’ye gelip oyumu kullanacağım. Oyumu kullanmam için yardımcı olan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum.”