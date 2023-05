Kılıçdaroğlu TRT'deki son propaganda konuşmasında videolara yer verdi: Montaj değil gerçek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu TRT'de yaptığı konuşmada; “Bu artık bir seçim değil, bir referandum. Neyin referandumu? Erdoğan ile devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz referandumu. 10 değil, 30 milyon kaçağın yaşadığı bir Türkiye istiyor muyuz referandumu. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan zihniyete müsaade edecek miyiz referandumu. Terörle mücadele ettiğini söyleyip, Anayasa’nın ilk 4 maddesine göz koyanlara dur diyecek miyiz referandumu. En ufak tehdide boyun eğip kendi vatan toprağını teröristlere teslim edenleri onaylayacak mıyız referandumu. Depremde o canlara çadır, kan satanları affedecek miyiz referandumu. Enflasyon yükselsin mi, ocağımıza incir ağacı dikilsin mi, dolar 30 TL’ye, peynir 300 TL’ye çıksın mı referandumu. Bankacılık sistemi dinamitlensin, insanlarımız bankadan nakit avans çekemeyecek duruma düşsün mü referandumu. Gençlerimiz işsizliğe güçsüzlüğe mahkûm olsun mu referandumu. Emeklilerimizin kaderi sefalet mi olsun referandumu" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi TRT'de propaganda konuşmasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“PKK’NIN YULARININ BİR UCU HEP AVRUPA İSTİHBARATININ ELİNDEDİR: Sevgili halkım; bu seçimin ilk turunda korkunç iftiralar, yalanlar, montajlar gördük. Erdoğan, mert bir rakip olamadı, önüme çıkamadı. Hala da çıkamıyor. Peki, Erdoğan’a en çok destek verenler kimler biliyor musunuz? Avrupalılar. Güya dergilerinde ona karşı yazılar yazdılar. PKK’yı konuşturdular. Unutmayın, PKK’nın yularının bir ucu hep Avrupa istihbaratının elindedir. Bu Avrupa ve PKK bilmez mi, onlar her konuştuklarında Erdoğan’a desteğin artacağını. Elbette bilirler. Bilerek manipüle ettiler milletimizi. Bilerek ters psikoloji yaratmaya çalıştılar.

ERDOĞAN ONLAR İÇİN SATIN ALINABİLİR BİRİ: PKK’yı da onlar konuşturdular. Seni burada barındırmam, konuşacaksın dediler PKK’ya. Konuşturdular. Onlar da konuştu. Çünkü Erdoğan kalsın istiyorlar. Çünkü Erdoğan kalırsa, kaçakçılar ve sığınmacılar da kalacak. Erdoğan onlar için satın alınabilir biri. Verirsin parasını satar her şeyi, satar ülkesini, satar toprağını. Verirsin parasını 10 milyon kaçağı daha alır ülkemize. Onlar için Türkiye artık sadece bir toprak parçası. Bir depo. Sığınmacı yığınlarını atabilecekleri bir yer. Bir devlet gibi görmüyorlar bizi. Bize devlet muamelesi yapmayı çoktan bıraktılar. Onun için bu oyunu oynadılar. ‘Erdoğan kalsın, bu ülke, bu ulus yok olsun, ama Erdoğan mutlaka kalsın.’

GÜYA CEHENNEMİN KAPILARINI KAPAYACAK, SURETİ MUHALEFETTEN GÖRÜNEN PİYONLARI SÜRDÜ PİYASAYA: Erdoğan, gençleri de manipüle etti. Güya cehennemin kapılarını kapayacak, sureti muhalefetten görünen piyonları sürdü piyasaya. Ama artık her şey bitti. Her şey aslına rücu etti. Artık her şey gün gibi ortada. Herkesin ne mal olduğu da artık ortada. Kimse yalan söylemeyecek. Gençler ilk turda kimin manipüle ettiğini gördüler. İkinci tura bu kez sıfırdan başlıyoruz. Tüm maskeler düştü. Artık en gerçek hallerimizle seçime gidiyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE ETTİĞİNİ SÖYLEYİP, ANAYASA’NIN İLK 4 MADDESİNE GÖZ KOYANLARA DUR DİYECEK MİYİZ REFERANDUMU: Bu artık bir seçim değil, bir referandum. Neyin referandumu? Erdoğan ile devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz referandumu. 10 değil, 30 milyon kaçağın yaşadığı bir Türkiye istiyor muyuz referandumu. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan zihniyete müsaade edecek miyiz referandumu. Terörle mücadele ettiğini söyleyip, Anayasa’nın ilk 4 maddesine göz koyanlara dur diyecek miyiz referandumu. En ufak tehdide boyun eğip kendi vatan toprağını teröristlere teslim edenleri onaylayacak mıyız referandumu. Depremde o canlara çadır, kan satanları affedecek miyiz referandumu. Enflasyon yükselsin mi, ocağımıza incir ağacı dikilsin mi, dolar 30 TL’ye, peynir 300 TL’ye çıksın mı referandumu. Bankacılık sistemi dinamitlensin, insanlarımız bankadan nakit avans çekemeyecek duruma düşsün mü referandumu. Gençlerimiz işsizliğe güçsüzlüğe mahkûm olsun mu referandumu. Emeklilerimizin kaderi sefalet mi olsun referandumu.

EĞER SEN DE BENİM GİBİ VATANINI GERÇEKTEN SEVİYORSAN SENİN OYUNU İSTİYORUM: Sevgili milletim; açık konuşacağım. Bu artık vatanını sevme veya sevmeme meselesi. Kuyruklu yalanlara inanma veya inanmama meselesi. Gerçek vatanseverlerin kim olduğunu görme meselesi. Eğer sen de benim gibi vatanını gerçekten seviyorsan senin oyunu istiyorum. Göreceksin, buna asla pişman olmayacak. Ben de hayatını sadece devleti ve milleti için harcamış biri olarak bu vatan için adaletin ve ahlakın iktidarını kurup cehennemin ve kötülüğün bütün kapılarını ilelebet kapacağım.”

Kılıçdaroğlu; konuşmasının ardından TRT’deki 10 dakikalık hakkının geri kalan bölümünde; “Montaj değil gerçek, mülteciler için ne dedik” başlığıyla bir video izletti.

Videoda; Kılıçdaroğlu’nun 2015 yılından bugüne kadar sığınmacılara ilişkin yaptığı konuşmalara yer verildi.

“Montaj değil gerçek, terör için ne dedik” bölümünde ise Kılıçdaroğlu’nun 6 Şubat 2018 tarihinde grup konuşmasındaki; “50 sefer söyledim bir daha söyleyeyim, 100 sefer söyledim, bir daha söyleyeyim, meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde söyledim, her yerde söyledim. Bunlar terör örgütüdür. PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin, El Nusra’nın… Sen hala El Nusra terör örgütü müdür, değil midir söyleyemiyorsun” sözleri yer aldı.

Ayrıca, videoda, Kılıçdaroğlu’nun 28 Eylül 2016 tarihinde yaptığı bir konuşmadaki şu sözlerine yer verildi:

“Ben merak ediyorum FETÖ, FETÖ… Ya siz düne kadar FETÖ ile kol kola gezmiyor muydunuz? Birlikte değil miydiniz? Söylüyorlardı, ‘Ne istediniz de vermedik.’ Onlar ne istedi sen neleri verdin arkadaş çık bir açıkla.”

Kılıçdaroğlu’nun, 4 Mayıs 2023’te bir mitingde, “Kim terör örgütlerinin yanında durursa kim onlarla beraber olursa kim onların ayağına hâkimi, savcıyı gönderirse Allah belasını versin” derken bir başka konuşmasındaki, “Her türlü terörün Allah bin türlü belasını versin” dediği sözler yer aldı.

Videonun devamında ise Kılıçdaroğlu’nun geçmiş ve yakın tarihlerde terör örgütlerine karşı olduğunu ve buna ilişkin açıklamalarına bulunuyor.