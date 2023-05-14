İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapmasında saat 08.00 başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de bitti. İstanbul’da sandıklar kapandı, oyların sayımına başlandı.

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İstanbul’da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı

Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

81 ildeki seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapmasında sandık başına gitti.

Saat 08.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’da bitti. İstanbul’da da oy verme işleminin bitmesinin ardından oyların sayımına geçildi.

Kaynak: AA

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