Cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan ve Muharrem İnce seçim güvenliği için görüştü

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ziyaret etti.

İkili, görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Sözü ilk olarak Sinan Oğan aldı.

Oğan, özetle şunları söyledi:

“Sayın İnce’ye nazik kabulleri için teşekkür ederim. Bundan sonra seçim güvenliği kendisini ilgilendiriyorsa, endişelendiriyorsa Sayın Erdoğan’dan da randevu talep edeceğiz. Randevu verirse aynı içerikle, görüşme talep edip görüşmeye gideceğiz. Bizim bu konuda çok ciddi endişelerimiz var. Türkiye’de 20 yıllık iktidarın bir seçim daha kazanması için herhangi bir şartın olduğu kanaatinde değiliz. Bu iktidarın elinde bir tek avantajlı durum var o da sandıklarda ve bir takım biraz sonra sıralayacağım başlıklarda iktidarın elinde bir avantaj olması.

Birinci endişelendiğimiz konu, 1 milyondan fazla normal istatistiksel dağılımın dışında gözüken bir oy söz konusu, seçmen sayısı söz konusu. Artış hızına baktığımızda, son 5 sene içerisinde 3 buçuk milyon seçmen kayda girmesi gerekirken 4 milyon 800 küsür bin seçmen var.

Bir diğer konu, deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz. 3 milyon civarında dışında vatandaşımız o bölgeyi terk etmişken, sadece 450 bini kayıt yaptırabilmiştir. Geriye kalan vatandaşlarımızın nerede oy kullanacağı nasıl oy kullanacağı muammadır.

Bir başka konu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızdır, bir kez daha rahmetle anıyorum. Hem sayın İnce bölgedeydi hem biz bölgedeydik. O bölgedeki yıkıntılar 50 binden fazla insanımızı kaybettiğini düşündürüyor. Onlar kayıttan düşüldü mü? Onların yerine kim oy kullanacak bilmiyoruz. Bu konuda doyurucu bir açıklamayı da YSK’den veya başka bir birimden henüz alabilmiş değiliz.

Bununla beraber mühürsüz oylar da yine YSK’nin çelişkili açıklamalarıyla bizim kafamızı daha da karıştırıyor. Bugün bir altyazı gördük iptal edilecek diye. Önceki gün elimize bir evrak geldi, sandık kurulunun iyi niyetini sorgulayacaklar. Bilmiyorum nasıl sorgulayacaklar.

Ve tabii yabancı seçmen konusu… Türk vatandaşlığına geçirilen ne kadar Suriyeli, Mozambikli, Iraklı, Pakistanlı, Afganistanlı var bilmiyoruz. Hatta Strateji Merkezi Enstitüsü Başkanı ve Göç Enstitüsü Başkanı olarak bilmediğimi ifade ediyorum. Yıllardır bu konuyu gündeme getiren sayın Özdağ ile beraber dile getiren ve bu konuda çalışmalar yapan birisi olarak yabancı seçmen konusunda da endişemiz var. Velhasıl, bu konularda bir işbirliğinin hem Sayın İnce’yle hem sayın Kılıçdaroğlu’yla, hem bu konuda istekli olursa sayın Erdoğan’la yapılması ve ülkemizi hiç kimsenin aklında en ufak bir soru işareti olmadan bir demokratik seçime götürmemiz gerekiyor.

Onunla beraber bizler cumhurbaşkanı adayları olarak, konuşmayı birbirimizle diyalog kurmayı sağlayabilmeliyiz. Çünkü sayın Erdoğan kamplaştıran bir siyaset izlerken biz tam tersine, birbirimizle konuşabilmeyi beceren bir siyaset izleyebilmeliyiz.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem