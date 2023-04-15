Kılıçdaroğlu, Edirne’de Eski Camii’yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan programı öncesinde bugün Edirne’de Eski Camii’yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Edirne’de Eski Camii’yi ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Bulgaristan programı öncesinde, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmadan önce 1414 yılında yapılan Eski Camii’yi ziyaret etti.

Caminin müezzini Hasan Cerrah, Kılıçdaroğlu ve heyetine cami ile ilgili bilgi verdi. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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