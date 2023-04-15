Kılıçdaroğlu, Edirne’de Eski Camii’yi ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Bulgaristan programı öncesinde, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmadan önce 1414 yılında yapılan Eski Camii’yi ziyaret etti.

Caminin müezzini Hasan Cerrah, Kılıçdaroğlu ve heyetine cami ile ilgili bilgi verdi. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan eşlik etti.

Kaynak: ANKA