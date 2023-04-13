CHP'li Özel, Millet İttifakı'nın liderlerinin iftara gittiği aracı paylaştı: 14 Mayıs'tan sonra israf bitecek

CHP'li Özgür Özel, Millet İttifakı'nın liderlerinin iftara gittiği aracı paylaşarak "Bu Adıyaman ne konvoylar ne Mercedesler 100 araçlı lüks araç konvoyları gördü. 14 Mayıs'tan sonra israf bitecek" dedi.

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CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın liderlerinin ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'da iftara gittiği aracı paylaştı. 

Özel, "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" dedi. 

Özel, liderlerin 2018 model sprinter ile iftara gittiğini söyleyerek "Bu Adıyaman ne konvoylar ne Mercedesler 100 araçlı lüks araç konvoyları gördü. 14 Mayıs'tan sonra israf bitecek. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek" diye kaydetti. 

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